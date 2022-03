De sterren van deze meidengroepen konden elkaars bloed wel drinken

Premium Cultuur

Komt er bij Sandra van Nieuwland nog uit wat erin zit?

Het begon een decennium geleden zo mooi voor Sandra van Nieuwland, met haar doorbraak via The Voice of Holland. Hoe het nu met haar gaat? Dat horen we op haar nieuwe album Wonderland. Van de Brit Rex Orange County bespreken we Who cares?, waar ’onze’ Benny Sings aan meewerkte als producer.