Premium Het beste van De Telegraaf

Meghan (in blouse van 2400 euro): ’Ik ben zo bescheiden gebleven’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Het is niet iedere dag dat je Meghan Markle (40) ziet aanschuiven bij de Amerikaanse talkshow Ellen DeGeneres. De vrouw van prins Harry maakte daar donderdag een ’bescheiden’ verschijning en deed onder andere een boekje open over haar kinderen, haar nieuwe kinderboek The Bench en een ’bijzonder Halloween feestje’. Hoewel een deel van de kijkers ervan genoot om de hertogin van Sussex in een ontspannen rol te zien, is lang niet iedereen zo enthousiast over haar optreden.