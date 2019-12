Caroline Tensen huilde om Het Spijt Me

Ze heeft wel een verklaring voor het mislukken van de comeback en dat zijn factoren waar ze zelf weinig controle op heeft. „Ik denk dat mensen niet toe waren aan het compleet nieuwe jasje. Met die witte ruimte. Kijk maar wat het muziekje deed.” Kijkers misten het vertrouwde muziekje waarmee het programma jarenlang had geopend en konden de nieuwe begintune niet waarderen. Die werd toen aangepast, maar dat mocht niet baten.

Volgens Caroline liet RTL wel weten dat ze niet in haar als presentatrice teleurgesteld waren, maar in het programma. „Dat is voor mij dan ook heel erg belangrijk. Dus ik heb een dag even heel hard gehuild. Boos. Teleurgesteld in alles. Ja, ik heb echt gehuild. Ik kon er niet tegen. Ik ben geen huilebalk, maar dat zijn de emoties. Dat je zo baalt dat het mislukt is. Het voelt als falen.”

Ondertussen presenteert zij nog wel met Natasja Froger en Angela Groothuizen het programma Five Days Inside, waarmee Beau van Erven Dorens eerder succes boekte en in 2018 de Gouden Televizier-ring won.