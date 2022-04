Glee-ster Lea Michele liet nieuwsgierige collega intieme delen zien

De anatomieles van Michele zou zelfs zo ver zijn gegaan, dat zij een bureaulamp op haar kruis liet schijnen om alles goed aan Groff uit te kunnen leggen. Gevraagd naar deze onthulling, laten de twee aan Entertainment Weekly weten dat zij nog veel meer van dit soort verhalen hebben. „Dit was echt een doorsnee dinsdag”, aldus Michele over het intieme moment tussen de twee.

Groff en Michele stonden in 2006 samen met John Gallagher Jr. op Broadway in Spring Awakening. De productie won acht Tony Awards. Afgelopen najaar kwamen cast en makers weer bij elkaar om geld in te zamelen voor The Actor’s Fund. Daarover maakte HBO de documentaire Spring Awakening: Those You’ve Known.