Kylie Jenner leeft met heftige pijnen sinds laatste bevalling

„Het is nu vier maanden geleden dat ik beviel en ik kamp met enorme pijn in mijn rug en knieën, waardoor ik mijn normale sport-routine niet kan doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat alles uiteindelijk goed komt en mijn lichaam weer sterk wordt”, aldus Kylie.

Jenner deelde haar postnatale ’struggles’ al eerder met haar 348 miljoen volgers op Instagram, zes weken na haar bevalling. „Het is mentaal, fysiek en spiritueel allemaal zwaar om dit door te maken. En ik wil hier graag over praten, omdat veel moeders dat niet durven en meteen weer doorgaan met hun ’normale’ leven, terwijl zij het ook zwaar hebben. Laat ik zeggen dat het voor mij ook niet makkelijk is geweest en dat ook ik dagelijks worstel met dezelfde uitdagingen als andere moeders.”

Kylie en Travis werden in februari 2018 voor het eerst ouders toen ze dochter Stormi kregen. De naam van hun zoon is nog altijd niet bekendgemaakt. Het stel noemde hem in eerste instantie Wolf, maar liet een paar weken later weten dat deze naam toch niet bij hem paste.