Eva Laurenssen vlindert en tindert

Eva Laurenssen: „Mijn vader is 27 geworden. Ik ben dankbaar voor elk jaar dat ik ouder word.” Ⓒ BNNVara

Saar zou ’het nieuwe normaal’ heel slecht trekken, zegt Eva Laurenssen (31) lachend over haar personage in de dramaserie Dertigers. „Ze zou er de meeste moeite mee hebben van de hele vriendengroep.” Saar is ZZP’er, verhuurt haar loft vaak via Airbnb en tindert erop los. „Anderhalve meter afstand houden past haar niet.”