Jeroen Wollaars wint Sonja Barend Award

Wollaars interviewde Hoekstra een week voor de parlementsverkiezingen voor Nieuwsuur. De presentator had zich samen met redacteur Nynke de Zoeten en eindredacteur Jane van Laar maandenlang voorbereid op het interview, meldt BnnVara. Tot op de minuut nauwkeurig hadden ze uitgestippeld wie wat wanneer zou zeggen. „Het klinkt oneerbiedig en het is niet het juiste woord, maar Hoekstra liep met open ogen in de valletjes die we voor hem hadden gezet”, zei Wollaars eerder in de VARAgids over het vraaggesprek.

De winnaar werd door een vakjury bestaande uit meer dan veertig tv-critici, vakgenoten en mediajournalisten verkozen uit een longlist van elf interviews. Onder hen NRC-mediachef Karel Smouter. „Wat ik aan Wollaars zo goed vind, is dat zijn strenge scherpte nergens omslaat in chagrijn. Je krijgt echt het gevoel dat hij de vragen namens de kiezer stelt”, zegt hij.

De Sonja Barend Award in een initiatief van de VARAgids en wordt sinds 2009 uitgereikt aan het beste tv-interview van het afgelopen jaar. Eerdere winnaars zijn onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, Twan Huys en Eva Jinek. Vorig jaar ging de prijs naar Coen Verbraak voor zijn interview met Liesbeth Beukeboom in het programma Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat.