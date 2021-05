Deense serie richt zich op onderzoek rond moord op onderzeeboot

Acteur Søren Malling (l.) speelt hoofdrechercheur Jens Møller, Pilou Asbæk is de openbaar aanklager. Ⓒ Kro-Ncrv/Per Arnesen

Nieuw drama vanuit Denemarken: de zesdelige serie The investigation (Efterforskningen) gaat over de waargebeurde moord op journaliste Kim Wall op een onderzeeër, belicht vanuit de rechercheur en openbaar aanklager die zijn belast met het onderzoek. De hoofdrollen worden ingevuld door Søren Malling en Pilou Asbæk. „Je ziet onze personages niet jagen op de moordenaar. We noemen zijn naam niet eens.”