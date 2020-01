Vermeend slachtoffer noemt Harvey Weinstein interseksueel

„De eerste keer dat ik hem volledig naakt zag dacht ik dat hij misvormd en interseksueel was”, zei de 34-jarige Jessica. „Hij heeft heel veel littekens waardoor ik dacht dat hij misschien slachtoffer was van een brand. Hij heeft geen testikels en het lijkt alsof hij een vagina heeft.” Volgens de in de rechtbank aanwezige Amerikaanse pers liet de oud-filmproducent zijn hoofd zakken nadat Jessica dat had gezegd.

De actrice beschuldigt Weinstein van verkrachting en verklaarde in de rechtbank over verschillende incidenten en gedwongen seksuele handelingen die ze zou hebben moeten verrichten. De 67-jarige Weinstein wordt door tientallen vrouwen beticht van seksueel wangedrag, iets wat hij zelf stellig blijft ontkennen. Tijdens de zaak in New York komen die van twee vrouwen aan bod.