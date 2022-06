Rapper Trouble (34) die met Drake samenwerkte, is doodgeschoten

Zijn platenlabel Def Jam noemt Trouble op Instagram „een ware stem voor zijn stad en een inspirator voor de gemeenschap die hij zo trots vertegenwoordigde.” Rapper 2 Chainz liet op Twitter weten: „Het is zo bizar dat we dit soort dingen moeten posten. Ik haat de duivel en hij werkt overuren. Ik bid voor je familie.”

De rapper zou laat op de avond een bezoek gebracht hebben aan een vrouw in haar appartement, een paar uur nadat hij video’s van zichzelf op Instagram had gedeeld, waarop te zien was hoe hij aan het feesten was.

Volgens Daily Mail is er niemand opgepakt, maar noemden de autoriteiten wel een verdachte, de 33-jarige Jamichael J. Hij wordt verdacht van moord, woninginbraak en zware mishandeling. Voor hem is een arrestatiebevel uitgebracht.

Trouble bracht twee platen uit, Edgewood in 2018 waarvoor hij samenwerkte met Drake, The Weeknd, Quavo en Offset, en Thug Luv in 2020.