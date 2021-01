Woordvoerder over Norris lookalike bij Capitoolbestorming: Chuck is veel knapper

Het gaat om een lookalike, zegt de zegsman tegen Amerikaanse media. „Chuck is veel knapper. Chuck verblijft nog steeds op zijn range in Texas, waar hij al was met zijn familie.”

De foto van de lookalike ging maandag viraal en sommige twitteraars vroegen zich af of de acteur daadwerkelijk bij het Capitool was. Chuck is Republikein en steunde Donald Trump tijdens de presidentsverkiezingen in 2016 publiekelijk. De acteur heeft niet openbaar gedeeld of hij vorig jaar opnieuw op Trump heeft gestemd.