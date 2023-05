Beyoncé eert Tina Turner tijdens concert in Londen

Tijdens een concert in Parijs vorige week stond Beyoncé ook al stil bij de dood van de Queen of Rock ’n’ Roll. Zij riep het publiek toen op om te „schreeuwen zodat Tina kan horen dat jullie van haar houden.” Op haar website plaatste Beyoncé een foto van de twee vrouwen toen zij samen het lied Proud Mary zongen tijdens de uitreiking van de Grammy Awards.

Het is niet bekend of Beyoncé tijdens de komende concerten River Deep, Mountain High op de playlist houdt. De optredens in Londen en Parijs zijn onderdeel van de Renaissance World Tour, die begin deze maand van start ging in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Op 17 en 18 juni staat de zangeres in de Johan Cruijff ArenA.