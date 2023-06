RTL wijzigt titel aflevering Mocro Maffia na ophef

Op de titel Jezus aan het kk kruis, een citaat uit de desbetreffende aflevering, kwamen veel reacties op sociale media. „De titel van de tweede aflevering van het vijfde seizoen van Mocro Maffia is een quote van één van de personages uit de desbetreffende aflevering. In een dramaserie zijn uitspraken binnen context. Door de quote als titel te gebruiken, wordt deze uit context gehaald en geeft hij het verkeerde signaal. Bij nader inzien had deze titel niet gekozen moeten worden, hij is dan ook aangepast”, reageert RTL.

De titel is inmiddels aangepast naar De koning is dood, leve de koning, verwijzend naar een andere uitspraak van een van de personages.

Vorige week kondigde streamingdienst Videoland het zesde en laatste seizoen van de populaire misdaadserie aan. Die is in 2024 te zien.