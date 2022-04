Prins Harry alweer onder vuur om uitspraak in interview

„Het was geweldig om bij haar te zijn. Zo fijn om haar te zien. Meghan en ik dronken thee met haar. Ze was in een fantastische vorm, ze heeft altijd een groot gevoel voor humor.” Blijkbaar had Harry zich ook zorgen gemaakt over haar veiligheid, want hij vertelt ook: „Ik verzeker mezelf ervan dat ze goed beschermd is en de juiste mensen om haar heen heeft.”

Die opmerking uit de preview van het interview dat Harry gaf, komt hem alweer duur te staan in de Britse media. Royal experts noemen het ’waanzin’ dat prins Harry denkt dat hij de suggestie wekt dat hij verantwoordelijkheid kan nemen voor de beveiliging van de Queen, zeker sinds hij het liet afweten tijdens de herdenkingsdienst voor prins Philip eind maart. Ze beschouwen het ook als een belediging aan het adres van prins Charles en prins William.

Het was de eerste keer dat prins Harry zijn grootmoeder weer zag sinds de begrafenis van prins Philip vorig jaar. De herdenkingsdienst van prins Philip woonde hij niet bij, omdat hij zich niet goed genoeg beveiligd voelde in Engeland. Dat hij wel naar de Invictus Games in Nederland reisde, zorgde in zijn thuisland voor scheve ogen. Intussen heeft hij dus toch in het diepste geheim Queen Elizabeth een bezoekje gebracht.

’Diana waakt over ons’

Of hij er in juni ook weer zal zijn, wanneer Engeland het 70-jarig jubileum van de Queen viert? „Ik weet het nu nog niet. Er spelen veel dingen: veiligheidskwesties en alles. Dus dit is wat ik probeer te doen: ik probeer haar mijn kinderen te laten ontmoeten.” Wat haar verjaardag deze komende donderdag betreft, meent hij dat koningin Elizabeth wel eens ’verveeld’ kan zijn. „Ik denk, na zoveel jaar, dat je verjaardagen wel eens zat bent.”

Ook ging Harry nog in op het karakter van zijn zoontje Archie. Volgens hem is hij net zo ondeugend als hijzelf. Ïk probeer dat altijd te behouden. Ik denk dat speelsheid iets is dat je levendig houdt.” De prins laat weten dat hij zoontje Archie veel over diens grootmoeder Diana vertelt en overal in huis foto’s van haar heeft hangen. „Ik heb het gevoel dat ze eerst mijn broer heeft geholpen en nu mij helpt. Ze waakt over ons.”

Thuis

De Britse prins laat er overigens geen onduidelijkheid over bestaan dat wonen in de Verenigde Staten hem goed doet. „Ja, voor nu is dit mijn thuis en zo voelt het ook echt aan. We zijn hier met open armen verwelkomd en er is een hele fijne gemeenschap in Santa Barbara.”

Harry en Meghan wonen in Montecito, een plaats die valt onder de Amerikaanse ’county’ van Santa Barbara. Onder meer Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres behoren tot hun buren. Met beide presentatrices hebben ze een goede band.