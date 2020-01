Bridget neemt verlies ’Zwarte Kat’

Volgens Bridget en André was er behalve ’een kusje’, later een ’stévig kusje’, echter niets onoorbaars voorgevallen en Bridget spande een rechtszaak aan. Tijdens de zitting stelde zij zelfs op het geluk van haar kind te zweren dat er niets was gebeurd.

De rechter hechtte meer waarde aan getuigen die verklaarden wat er wél was voorgevallen, en wat door Privé als hun eigen, soort van, huwelijksnacht was omschreven. Bridget verloor het geding en werd veroordeeld tot het betalen van de kosten.

De RTL-presentatrice had een maand om in hoger beroep te gaan. Daarvan heeft zij, zo blijkt nu, afgezien.