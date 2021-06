Frank Dane krijgt grote studioshow op SBS6

„Ik vind het een ongelooflijke eer”, zegt Dane, die al wel tv-ervaring opdeed als presentator van RTL Boulevard. „Dit is iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Het belooft een spannende en leuke show te worden met bijzondere talenten, die ook nog eens heel veel geld kunnen verdienen. Zin in!”

In Beat Me moeten kandidaten niet alleen beschikken over een goede stem maar ook over inschattingsvermogen. In elke aflevering worden vijf zangduels gezongen in allerlei genres: van volkszangers tegen rockers tot singer-songwriters tegen bands. Een loting bepaalt welke uitdager als eerste een winnaar van vorige week mag kiezen om tegen te duelleren.

De duels worden beoordeeld door een wisselende, driekoppige vakjury en een publieksjury. De winnaars kunnen ook beslissen om zelf op te stappen en met geld naar huis te gaan. Hoe meer knock-outs een kandidaat wint, hoe meer geld er op het spel staat.

Beat Me: The Five Knock-Outs is op 10 juli voor het eerst te zien.