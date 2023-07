Zanger Placebo verdacht van beledigen Italiaanse premier Meloni

De 50-jarige artiest trad op 11 juli op tijdens het festival Sonic Park in Stupinigi in de buurt van Turijn. Tussen het zingen door richtte Molko zich in het Italiaans tot de premier, is te zien op beelden op sociale media, en schold haar uit. „Giorgia Meloni, jij stuk stront, fascist, racist”, riep de Brits-Amerikaanse Molko.

Volgens persbureau AFP kan de actie van Molko worden bestraft met een boete van 1000 tot 5000 euro. Die straf kan gegeven worden aan iemand die ’openbaar de republiek beschimpt’.