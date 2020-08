Desray emotioneel onder komende operatie

Op Facebook is ze open over wat haar te wachten staat. Zo moet ze woensdag alvast naar het ziekenhuis waarbij een lymfeklier wordt weggehaald om te onderzoeken of er echt geen uitzaaiingen zijn. Hoewel ze zichzelf voorhoudt dat ze zich er niet teveel zorgen moet maken, lukt dat niet altijd. „Niet te druk om maken. Het heeft toch geen zin. Dit vertel ik al een tijdje tegen mijzelf, en als iemand mij vraagt hoe het gaat, dan krijgen ze dit antwoord. Maar deze week ga ik toch door verschillende fases van emoties heen.”

Donderdag volgt dan een borstoperatie, waarbij eerst een ballonnetje geplaatst wordt, dat twee jaar blijft zitten. „Daarna kan ik beslissen wat ik voor implantaat wil. Het is erg spannend, en voor ik het weet is het zover. Mijn nuchtere kant vermijdt zoveel mogelijk het denken aan de operatie. Want je kunt jezelf behoorlijk gek maken in je hoofd.”

Traantjes wegpinken

Traantjes zullen dan ook wel worden weggepinkt van ’deze emotionele ingreep’, laat de zangeres weten en daar schaamt ze zich niet voor. Ze vertelt over hoe zij ervaren heeft dat haar borst voor haar in verband staat met emoties en hoe ze met het verwijderen van de borst ook ’verdrietige momenten, spanningen en stress’ kan loslaten.

Desiree houdt de moed erin door te denken aan het moment dat ze weer hersteld is en door haar grote voorbeelden voor de geest te halen, die hetzelfde hebben meegemaakt, waaronder haar moeder en haar schoonmoeder. Ook denkt ze aan leuke dingen, zoals het zwemmen in de Loosdrechtse plassen zonder haarstuk of muts en het teruggroeien van haar haar en wimpers. En haar grote liefde, die haar ’onwijs gelukkig’ maakt.

Gezegend

„Ik voel me gezegend met alles dat er is. Ja echt! Ik heb nog vele dromen waar te maken en met een beetje geluk ga ik ze ook realiseren.”

Begin mei maakte Desray bekend dat ze borstkanker heeft. Ze onderging eerst chemotherapie die goed aansloeg. Nadat ze daarvan een maand moest bijkomen, volgt deze week de operatie.