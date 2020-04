Vreemde start in stil en leeg Mauritshuis

Martine Gosselink: kijkt vanaf het balkon bij haar werkkamer uit op het gesloten museum. Ⓒ Foto Serge Ligtenberg

Martine Gosselink had zich haar eerste drie weken als nieuwe directeur van het Haagse Mauritshuis totaal anders voorgesteld. Op 1 april kwam ze binnen in een gesloten, vrijwel verlaten museum. „Ik heb nog geen rondleiding gehad, weet amper waar de depots zijn. De conservatoren de hand schudden was niet mogelijk. Die werken noodgedwongen thuis. Alleen met de beveiligers en schoonmakers heb ik al wel uitgebreid kennis kunnen maken.”