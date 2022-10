Opnames Rust niet verder in New Mexico: ’Emotioneel moeilijk voor cast en crew’

„De productie van Rust zal niet terugkeren naar New Mexico. Er wordt gekeken naar andere locaties, waaronder Californië”, zegt de advocate van de productie tegen Deadline. Een duidelijke beslissing over de locatie van opnames is echter nog niet gemaakt, benadrukt ze.

Volgens een insider zou de terugkeer naar New Mexico „emotioneel moeilijk” zijn voor de cast en crew van de film. Hier werd vorig jaar immers cameravrouw Halyna Hutchins tijdens de repetities per ongeluk doodgeschoten door acteur Alec Baldwin met een pistool dat ongeladen had moeten zijn. Baldwin wist naar eigen zeggen niet dat er een kogel in het wapen zat.