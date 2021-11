Post Malone vervangt Travis Scott op festival in Las Vegas

Premium Gossip

Frustratie bij verlamde fan: Travis Scott al twee keer eerder veroordeeld na concertdrama’s

Bij het drama bij het festival Astroworld in Houston in Amerika vielen acht doden. Organisator Travis Scott, de vriend van de wereldberoemde Kylie Jenner, liet weten dat hij er kapot van was. Toch is een bezoeker van een van zijn vorige festivals daar bitter over. Travis is immers al tweemaal eerder...