Website Brits koningshuis verwijst door naar pornowebsite

Bij een overzicht van de goede doelen die prins Harry steunt, ging het mis. In plaats van een goed doel uit Wales werd er doorverwezen naar een pikante Chinese website. Een opmerkelijk contrast, want de bewuste liefdadigheidsorganisatie heeft als doel duurzame en positieve verandering te creëren in het Zuid-Afrikaanse koninkrijk Lesotho en in gemeenschappen in Wales. Dat heeft natuurlijk niets te maken met pornografie.

De oorzaak van de foutieve doorverwijzing is niet bekendgemaakt. Inmiddels is het probleem verholpen.