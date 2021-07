Verdachte rechtenloos in ’The Mauritanian’

Film

Quentin Tarantino broedt op Kill Bill 3 met dochter Uma Thurman

Quentin Tarantino wil nog steeds een derde deel in zijn Kill Bill-serie maken. Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag na een media-optreden van Tarantino in een radioshow. Uma Thurman speelde in de twee bloedige hitfilms een huurmoordenaar die wraak neemt op de collega’s die haar wilden afmaken.