Billy Crudup (53) steelt de show als manipulatieve charmeur

Door Rob Goossens

Voor het eerst sinds het einde van Friends was Jennifer Aniston vorig jaar weer in een televisieserie te zien. Maar in The morning show waren het niet Aniston en haar tegenspeelster Reese Witherspoon die de show stalen, maar de relatief onbekende Billy Crudup. De acteur won een Emmy met zijn vertolking van zenderbaas Cory Ellison en werd tevens beloond met een fors grotere rol in het tweede seizoen van de serie. Daarin krijgt niet alleen de kijker, maar ook hijzelf antwoorden op vragen die hij over zijn personage had.