Eva Jinek wil Eurovisiesongfestival presenteren

Volgens Jinek is zij nog niet gevraagd, maar „het is de allergrootste tv-klus op aarde. Je zou wel een mafkees zijn als je daar nee tegen zegt”, stelde zij.

Het Eurovisiesongfestival vindt volgend jaar in Nederland plaats nadat Duncan Laurence dit jaar de liedjescompetitie won. Het is nog niet bekend waar het wordt gehouden of wie het allemaal gaat betalen.

De nieuwe Luv’-zangeres Chimène van Oosterhout wil ook graag een van de presentatoren worden van het Eurovisiesongfestival als dat volgend jaar in Nederland wordt georganiseerd. Zij spreekt namelijk zeven talen vloeiend en zou derhalve graag de presentatie van de puntentelling voor haar rekening willen nemen, meldde zij eerder in het radioprogramma ’t Wordt nu laat.