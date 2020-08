Gregor Schneider in oude Amerikaanse ambassade

Gregor Schneider in het geboortehuis van Joseph Goebbels, Odenkirchener Str. 202 te Rheydt (2014). Ⓒ Foto West Den Haag

De Duitse kunstenaar Gregor Schneider heeft geen moeite met de coronaregels. Dat zijn eerste grote tentoonstelling in Nederland, Tote Räume bij West Den Haag, in de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Korte Voorhout met slechts enkele personen tegelijk bekeken kan worden, juicht hij alleen maar toe. „Ik wil altijd zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in mijn ruimtes. Alleen dan ervaart bezoeker de door mij gebouwde kamers fysiek en intens.”