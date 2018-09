Alain Delon en Valérie Trierweiler blijven intiem

Alain Delon et Valérie Trierweiler, opnieuw, gespot in hartje Parijs. Groeit hier iets dat wij niet mogen weten? Ⓒ IMP Features

Eerder verrasten zij vriend en vijand toen zij in Parijs intieme vrienden bleken te zijn. De afgelopen dagen troffen VALÉRIE TRIERWEILER (52), ex van de Franse oud-president FRANÇOIS HOLLANDE (63), en filmlegende ALAIN DELON (82) elkaar in hun favoriete restaurant La Lorraine in Parijs. Er waren kussen en innige omhelzingen voordat de ’prinses’ op haar fiets sprong en haar prins achterliet.