Assistente deelt een van de laatste foto’s van Betty White

Maandag was de honderdste geboortedag van de op oudejaarsdag overleden Hollywoodveterane. „Op deze speciale dag wil ik deze foto van Betty delen”, schrijft Kiersten in de post op Whites Facebook. „Hij is gemaakt op 20 december en ik denk dat dit een van haar laatste foto’s was.”

Het beeld is waarschijnlijk genomen rond de opnames van een speciale boodschap die White opnam voor de documentaire Betty White: A Celebration, die maandag in veel bioscopen in de VS werd vertoond. De makers daarvan lieten eerder weten dat ze de actrice vlak voor haar dood nog hebben gesproken en dat ze toen in goede stemming was.

De assistente bedankte in de Facebookpost ook de mensen die maandag hebben meegedaan aan de #BettyWhiteChallenge. Dat was een actie waarbij mensen werden opgeroepen 5 dollar te doneren aan een lokaal asiel of andere instelling die zich inzet voor dieren. White was een grote dierenliefhebber. „Dank aan iedereen van jullie die lieve dingen doet, vandaag en altijd, om de wereld een betere plek te maken”, aldus Kiersten.