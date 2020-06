’The King of Staten Island’: Grote mond, klein hartje

Deze komiek speelt Scott, die net als de acteur zelf op jonge leeftijd zijn vader verloor. Deze brandweerman kwam om het leven bij de aanslag op de Twin Towers. Staten Island, een boottochtje van Manhattan verwijderd, is Scotts natuurlijke habitat. Een grootstedelijke uithoek, met karakterloosheid als karakter.

„Eigenlijk zouden brandweermannen geen kinderen moeten nemen”, verzucht de 24-jarige Scott, wiens door wietwolken omhulde toekomstdromen nooit echt uit de startblokken zijn gekomen.

In tegenstelling tot die van zijn jongere zus (Maude Apatow), die vol ambitie vertrekt naar de universiteit. Ook op liefdesgebied wordt hij rechts ingehaald: terwijl hij zelf zijn vrijage met goede vriendin Kelsey (Belle Powley) nog steeds geen relatie durft te noemen, waagt moeder Margie (Marisa Tomei) zich aarzelend op vrijersvoeten.

Schop onder zijn kont

Tot verbijstering van haar opstandige zoon is haar nieuwe vriend opnieuw een brandweerman (een sterke rol van Bill Burr). Scott doet er dan ook alles aan doet om hun prille liefde te saboteren, maar sluit zich daarmee letterlijk buiten. Zo wordt hij gedwongen zichzelf een schop onder zijn kont te geven en waarheden onder ogen te zien. Over wie hij is, wie hij wil zijn én over zijn overleden vader. Die inzichten zijn soms pijnlijk, maar minstens zo vaak bevrijdend.

Hoewel The King of Staten Island geldt als het eerste volbloed drama van komediekoning Judd Apatow, valt er nog ruim voldoende te lachen. Vooral om de aanstekelijke droogheid van Pete Davidson, die zijn personage zonder met z’n ogen te knipperen de meest vreselijke dingen kan laten zeggen. Mooi is dat intussen achter die grote mond en onder dat bont getatoeëerde vel wel een warm hart klopt. Het hart van iemand die je zijn geluk steeds meer gaat gunnen.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)