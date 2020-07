Undercover in Nederland blijft komende jaren te zien op SBS6

„Mooi nieuws!”, schrijft Stegeman bij een foto van zichzelf met het logo van het programma. „Ook volgend jaar en in 2022 komt Undercover in Nederland op SBS6.” Daarnaast zal de nieuwe serie afleveringen die voor dit najaar gepland staat volgens de presentator een „spraakmakende start” hebben.

Undercover in Nederland is sinds 2005 op de buis. De programmamakers gaan undercover op bezoek bij bedrijven of personen die mogelijk aan oplichting of andere illegale activiteiten doen en proberen hen zo te ontmaskeren. Naar aanleiding van de show werden afgelopen jaren al meerdere arrestaties verricht en zelfs mensen veroordeeld.

Ook Stegeman zelf is een aantal keer voor de rechter beland, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een nepbom bij de legerplaats bij Oldebroek in 2018. Daarmee wilde de programmamaker aantonen hoe makkelijk dat is.