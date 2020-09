Sophia Loren voor het eerst in elf jaar weer te zien in een film

De 83-jarige Loren is te zien in La vita davanti a sé, geregisseerd door haar zoon Edoardo Ponti. Ze speelt een Joodse vrouw die de Holocaust heeft overleefd en kinderen van prostituees onder haar hoede neemt. „Toen mijn zoon me voorstelde om die rol te spelen was het als een droom die uitkomt. Ik heb de kans meteen met beide handen aangegrepen”, aldus Loren.

De actrice was in 2009 voor het laatst te zien in een speelfilm. Wel had Loren een jaar later een rol in een tv-film en werkte ze in 2014 mee aan een korte film.