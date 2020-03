Veel kijkers voor laatste DWDD en afscheidsinterview Liesbeth List

Matthijs van Nieuwkerk zei vrijdag voor de allerlaatste keer „tot zover” aan het einde van zijn programma. „Het avontuur zit erop. Vijftien jaar De Wereld Draait Door. Fijn dat u keek”, zo sloot hij af, voordat het licht in de studio uitging.

DWDD was de afgelopen weken populairder dan ooit. Het aantal kijkers verdubbelde en er werden verschillende records neergezet, met maandag als hoogtepunt: 4,6 miljoen kijkers. Gemiddeld trok de show de afgelopen 15 jaar zo’n miljoen kijkers per aflevering.

Op sociale media klonk de afgelopen week nog de oproep om het programma langer door te laten gaan, maar de opvolger staat al in de startblokken. Vanaf maandag is Margriet van der Linden terug met haar talkshow M.

Liesbeth List

Het laatste interview van Liesbeth List is vrijdag door bijna een miljoen mensen gezien. Ruim 985.000 kijkers zagen het nieuwe NTR-programma Het Laatste Woord van Jeroen Pauw, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Het gesprek werd opgenomen in 2016. De afspraak was dat het pas na haar dood voor het eerst zou worden uitgezonden. Dat gebeurde vrijdagavond op NPO 1 op de dag dat haar overlijden bekend werd. Pauw heeft voor het programma nog een aantal interviews afgenomen met BN’ers op leeftijd. List was de eerste die kwam te overlijden.

Op NPO 2 keken later op de avond 100.000 mensen naar Laat me: Ramses Shaffy, de film. Het ging om een anderhalf uur durende filmversie van de succesvolle serie Ramses van Michiel van Erp, waar List (gespeeld door Noortje Herlaar) een grote rol in heeft.

Op prime time waren de meeste kijkers voor The Voice Kids. Naar de talentenjacht op RTL 4 keken ruim 1,7 miljoen mensen. Het slot van het veertiende seizoen van Flikken Maastricht volgde op NPO 1 met bijna 1,7 miljoen kijkers.