Linda de Mol verplettert Paul de Leeuw met kijkcijfers

Paul de Leeuw trok 575.000 kijkers op RTL 4 met Paul pakt uit om 22.30. Hij bereikte daarmee een marktaandeel van 11,9 en een zeventiende positie in de lijst van de 25 best bekeken programma’s. RTL beleeft daarmee de slechts bekeken oudjaarsavond in de geschiedenis.

Wel moest hij het opnemen tegen de oudejaarsconference van Claudia de Breij, die met 1,8 miljoen het best bekeken programma van de avond was, na het Nationale Aftelmoment (2,4 miljoen kijkers). Ik hou van Holland begon een half uur eerder en wist zich tijdens de overlap met Claudia’s oudejaarsconference wél staande te houden met een marktaandeel van 23,23 en 1,3 miljoen kijkers.

De oudejaarsconference van Martijn Koning op RTL 4 dat aan de show van Paul voorafging wist slechts 537.000 kijkers te boeien.

Ook goede cijfers waren er voor de oudejaarsspecial van Mindf*ck, die ruim een miljoen kijkers trok, evenals De Slimste Mens, beiden rond 20.30 uur.

