Jennifer Coolidge is rijpere versie van Bridget Jones

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Coolidge poseert met haar welverdiende Globe award. Ⓒ ANP / Associated Press

Zelf is ze nog het meest verbaasd over haar grote succes op latere leeftijd. Na jaren van bijrollen in Seinfeld en American pie ontving Jennifer Coolidge (61) vorig jaar een Emmy voor haar rol als Tanya McQuoid in de The white lotus. Dit jaar kreeg ze een Golden Globe en ook nam Time Magazine de actrice, in de laatste editie, op in de lijst van ’Meest invloedrijke persoon van het jaar’ naast Michael B. Jordan, Salman Rushdie en Olena Zelenski.