Missie 538 haalt recordbedrag op voor Prinses Máxima Centrum

Het geld is bedoeld voor de komst van zogeheten clean rooms, waarin afweercellen van kinderen worden geprogrammeerd om kanker aan te vallen. Het opgehaalde bedrag is genoeg om de komst van drie clean rooms te realiseren.

„Ik ben ontzettend trots, op onze luisteraars, dj’s, vrienden van de zender en alle andere Nederlanders die zich keihard hebben ingezet voor het Prinses Máxima Centrum”, zegt zenderdirecteur Coco Hermans. „Met dit bedrag hebben we ons steentje kunnen bijdragen aan de genezing van kinderen met kanker. Bedankt Nederland, samen hebben we een verschil kunnen maken.”

Acties

De afgelopen week werd op verschillende manieren geld ingezameld voor het goede doel. In ruil voor donaties werden massaal platen aangevraagd en er werden in totaal bijna duizend acties vanuit het hele land opgestart. Ook veilden bekende Nederlanders en bedrijven bijzondere items. De dj’s van Radio 538 zaten zelf ook niet stil. Zo keek het team van De 538 Middag maar liefst twaalf uur lang aaneengesloten naar de filmreeks Home Alone en Wietze de Jager rende een halve marathon van de 538-studio naar het Prinses Máxima Centrum.

Het is het derde jaar dat Radio 538 zich in de dagen voor kerst inzet voor het goede doel. In 2020 maakte de zender zich hard voor De Voedselbank, toen werd ruim 1,1 miljoen euro opgehaald. Vorig jaar kwam de zender in actie voor twaalf verschillende doelen, waar het Prinses Máxima Centrum er één van was. Toen werd bijna een miljoen euro opgehaald.