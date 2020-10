Spanje gaat koning Juan Carlos niet vervolgen

De speciaal voor deze zaak ingerichte kamer van de hoogste Spaanse rechter beëindigt het onderzoek en presenteert de bevindingen voor de kerst, zo melden verschillende Spaanse media op basis van bronnen bij het Hooggerechtshof.

Het onderzoek was eerder dit jaar ingesteld om te zien of Juan Carlos mogelijk betrokken was bij het aannemen van steekpenningen voor de aanleg van een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië. Juan Carlos zou honderd miljoen dollar hebben ontvangen van de toenmalige koning Abdullah. Volgens het Saudische hof was dat echter een gift, van koningen onder elkaar. De betaling kwam aan het licht door onderzoek van de Zwitserse justitie naar een schimmig geldcircuit rond de koning, waarbij ook zijn ex-vriendin Corinna is betrokken.

In een reactie liet de Spaanse minister van justitie weten niet van plan te zijn een wijziging van de grondwet voor te stellen om de onschendbaarheid van de koning eruit te halen. Hij wilde verder geen commentaar geven omdat het Hooggerechtshof zijn rapport nog niet openbaar heeft gemaakt. De links-republikeinse junior regeringspartij Unidas Podemos wil overigens wel dat het staatshoofd strafrechtelijk kan worden vervolgd en dat de onschendbaarheid niet geldt voor misdrijven, zoals omkoping.

Juan Carlos (82) verblijft mede vanwege het juridische onderzoek sinds begin augustus in Abu Dhabi in een soort vrijwillig ballingschap.