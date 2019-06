Olcay Gulsen: ’Ik wil nooit iemand kwetsen’

In de uitzending maandagavond zei Olcay onder andere: „„Ik vind het persoonlijk vrij onwaarschijnlijk dat deze vrouw fit genoeg is om te gaan sporten.” Caroline Tensen suggereerde dat vrouwen met deze maat beter ’iets wijds’ kunnen dragen.

Olcay ging diep door het stof. „Het laatste wat ik wil doen is vrouwen waar ik zoveel bewondering voor heb in een hokje stoppen. Heel mijn carrière heb ik toegewijd aan vrouwen, ik hou van vrouwen.”

Het is nooit haar bedoeling geweest om iemand te kwetsen. „Ik vind dit wel pijnlijk. Dit staat zo ver van me af.” Volgens haar ging de discussie om de merkstrategie van Nike en niet zozeer over mensen zelf. Naar eigen zeggen heeft ze dan ook niemand willen fatshamen. „Nog geen jaar geleden werd ik zelf gefatshamed en ik weet dat dat super klote voelt.”