DI-RECT krijgt eerste gouden plaat in zeven jaar

Daarnaast werd bekendgemaakt dat DI-RECT volgende maand gaat optreden in het Mauritshuis in Den Haag. Op zaterdag 8 augustus staan de mannen dan tussen Rembrandt en Vermeer te rocken. Net als de optredens op De Pier en in de Koninklijke Schouwburg zal ook het concert in het museum via een livestream thuis te volgen zijn. Via het ’pay what you want’ principe mogen fans zelf bepalen hoeveel ze voor een virtueel kaartje neerleggen.

„In het Mauritshuis gaan we iets heel bijzonders doen”, zegt zanger Marcel Veenendaal. „We verplaatsen ons letterlijk tijdens het concert door verschillende ruimtes in het museum. Heel bijzonder tussen grote meesters als Vermeer en Rembrandt onze muziek te spelen. Het zou te gek zijn als de werelden van live muziek en beeldende kunst elkaar ontmoeten.”