MOJO breekt hoofd over concerten met anderhalve meter afstand

„We zijn aan het kijken of we daar iets leuks voor kunnen verzinnen”, zegt directeur Ruben Brouwer op KINK over de verwachting dat grote groepen mensen voorlopig niet bij elkaar mogen komen. Concerten zouden dan alleen doorgang kunnen vinden als bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden.

Hoewel er gekeken wordt naar de mogelijkheden, maakt Brouwer wel direct een kanttekening. „Je moet je natuurlijk wel afvragen of er nog sprake is van een sfeertje als je in een Ziggo Dome bent en daar zitten maar 2000 mensen in plaats van 17.000. En of het überhaupt te realiseren is.”

Volgens hem heeft het ook grote gevolgen voor artiesten. „Een artiest die in de Ziggo Dome speelt houdt ook rekening met het feit dat daar 17.000 mensen zitten. Als dat er ineens 3000 zijn, heb je ineens een heel ander plaatje, ook financieel.”

In de nieuwste podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam het ‘nieuwe normaal’ waar premie Rutte ons op voorbereidt. Hoe moet die 1,5-meter-samenleving vormkrijgen? Luister ’m hier, hieronder of via je eigen podcast app.