Premium Het beste van De Telegraaf

Laurent komt uit ’koninklijke familie Flodder’ Docu over veel bespotte Belgische prins: ’Elke clown is triest’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

„’Een clown, een ongeleid projectiel en een onbeholpen lid van een familie die niet spoort’. Zo wordt de Belgische prins Laurent vaak omschreven, maar hij is meer dan dat.” Documentairemaker Niels Vandenbussche dook in het leven van de jongere broer van koning Filip en geeft een onthullend kijkje in de monarchie van onze zuiderburen. „Het is een heel triest verhaal.”