10-jarig model Summer de Snoo breekt met manager

In haar Insta Stories valt te lezen dat het inmiddels 10-jarig model de samenwerking met Anthony de Vos op 23 juli heeft beëindigd. „Summer is nu vergevorderd in het samenstlelen van een nieuw managementteam en gebruikt de zomer om even helemaal tot rust te komen.”

Het is door deze breuk dat haar vertrek naar New York is uitgesteld: dit zou nu in het voorjaar van 2020 moeten plaatsvinden.

Summer bedankt haar manager ’voor al zijn steun en inzet in de afgelopen periode’.

