Nieuwe realityserie rond Kardashians in april van start

Hulu bracht een korte trailer uit waarin Kourtney, Kim en Khloé Kardashian en Kris, Kendall en Kylie Jenner te zien zijn. Uit het clipje valt verder niet op te maken hoe de nieuwe realityserie, die The Kardashians gaat heten, eruit komt te zien. In een statement liet Hulu weten: „Van de intense druk van het leiden van miljardenondernemingen tot de hilarische pret van kinderspeeltijd en ritjes naar school; de serie neemt kijkers mee in het eerlijke verhaal over liefde en leven in de spotlights.”

De familie maakte eerder voor zender E! twintig seizoenen van de serie Keeping up with the Kardashians. In september van 2020 maakten ze bekend dat die show na veertien jaar ten einde zou komen. Een paar maanden later werd duidelijk dat ze een nieuwe serie zouden gaan maken voor Hulu.