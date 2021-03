Peter Pannekoek verzorgt Oudejaarsconference 2021

„De Oudejaars is een geweldige, typisch Nederlandse traditie”, vertelt Pannekoek. „Je legt als cabaretier je hoofd op een hakblok. Het is de culturele versie van het bondscoachschap: iedereen gaat er een mening over hebben.” Het is de bedoeling dat Pannekoek, als de theaters weer open gaan, tot de zomer zijn nieuwe voorstelling DNA gaat try-outen. Na de zomers zal hij door het hele land zijn Oudejaarsconference gaan spelen.

Een eindejaarsvoorstelling is anders, legt de komiek uit. „Met een normale show kan je alle kanten op. Nu heb ik mijzelf een duidelijk kader opgelegd: het verhaal moet over het afgelopen jaar gaan.” Pannekoek maakt ook grappen over de actualiteit in het succesvolle programma Dit was het nieuws, waar hij al een paar seizoenen vaste teamcaptain is. „Ik hoop in deze voorstelling wat verder uit te kunnen zoomen van alle actualiteit, in de hoop dat dat nieuwe, andere gedachten brengt.”

Pannekoek is niet de jongste cabaretier ooit die een Oudejaarsconference verzorgt; Jan Jaap van der Wal deed zijn eerste in 2007, toen hij 28 jaar oud was. „Youp en Freek blijven wat mij betreft altijd de nestors van dit genre. Maar ik vind het heel bijzonder dat BnnVara ook de ruimte geeft aan de jongere generatie. Ik ga proberen mijn eigen invulling aan dat bijzondere moment te geven.”