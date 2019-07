Soulja Boy wakkergeschud door gevangenis

Volgens TMZ heeft Soulja Boy het contact verbroken met een aantal mensen. Ook wil hij zijn tijd beter besteden door minder aanwezig te zijn op sociale media. Hij zou zelfs een aantal mensen zijn huis uit hebben gegooid.

In datzelfde huis wordt overigens ingebroken terwijl de rapper opgesloten zat. De dieven gingen ervandoor met maar liefst 500.00 dollar, juwelen en zijn telefoon. Soula boy was ervan overtuigd dat een bekende achter de inbraak zat.

Soulja Boy is sinds vorige week weer op vrije voeten. Hij mocht de gevangenis vervroegd verlaten vanwege goed gedrag en een celtekort.

De 28-jarige werd aangehouden nadat de politie in februari een huiszoeking had gedaan in verband met de mogelijke kidnap van een vrouw. Daar werd geen bewijs voor gevonden, maar agenten troffen wel munitie aan in de woning, terwijl de Crank That-rapper nog in zijn proeftijd zat voor een zaak over wapenbezit uit 2014. Hij werd hiervoor in april veroordeeld tot 240 dagen cel en een taakstraf van 265 uur.