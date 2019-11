Daverend applaus voor Matheu op Junior Songfestival

Het applaus dat hij kreeg was zo hard dat de presentator er een opmerking over maakte. Ook commentator Buddy Vedder was enthousiast. „Wat was hij goed”, riep hij.

Overigens is Duncan Laurence ook in Polen. Hij heeft Matheu zelfs enkele tips gegeven. Duncan trad zaterdag op in de Poolse versie van The Voice. Het is niet duidelijk of de winnaar van het Eurovisie Songfestival nog in Polen is.