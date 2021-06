Viola Holt: ik ben magnetisch na contact met een gevaccineerd persoon

„Een vriendin die ik lang niet had gezien kwam op de koffie”, schrijft Viola op Facebook. „Ze haalt een nagelschaartje uit haar tas en legt het op haar borst. Tot mijn verbijstering blijft het schaartje plakken. ’Viool, ik ben magnetisch’, zegt ze.”

De presentatrice begrijpt er niets van, want haar vriendin is niet gevaccineerd. „Ik probeer het met mijn eigen schaartje en ook ik ben magnetisch”, gaat ze verder.

De oorzaak van dit fenomeen ligt volgens Viola bij het gegeven dat ze contact heeft gehad met iemand die is gevaccineerd. „Ik had weleens een filmpje gezien waarin dat voorkomt bij gevaccineerden. En er zijn mensen die zeggen dat gevaccineerden de niet gevaccineerden kunnen besmetten. Nou heb ik maar twee gevaccineerden geknuffeld, verder blijf ik op veilige afstand. Ik oordeel niet, maar snappen doe ik het niet. Bizar toch?”

Pure onzin

Maakt een vaccinatie mensen magnetisch? „Pure onzin”, vertelt viroloog Steven Van Gucht aan Het Belang Van Limburg. „Zowel het vaccin van Pfizer als dat van Moderna bevat alleen puur biologische moleculen. Het zijn overigens twee heel vergelijkbare vaccins. Er zit geen metaal of ijzer in. Dit heeft totaal niets met magnetisme te maken. Net zoals de inhoud van een potje yoghurt biologisch en niet magnetisch is, geldt dat ook voor een vaccin. Maar deze theorieën passen in het verhaal van dat een Covid-prik een tracking device of een chip zou bevatten.”

Ook de GGD Utrecht legt uit dat mensen niet magnetisch zijn na een vaccinatie.