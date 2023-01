Tim Hofman uitgeroepen tot Journalist van het Jaar 2022 om onthullingen TVOH

Volgens de jury, bestaande uit de redactie, redactieadviesraad en medewerkers van Villamedia, vormen de misstanden bij The Voice niet de eerste #MeToo-zaak die in Nederland naar buiten kwam, maar wel de grootste qua schaal en maatschappelijk effect. „De zaak draait om structureel machtsmisbruik gedurende meerdere jaren, door enkele van de grootste namen uit de Nederlandse amusementswereld, bij een van de best bekeken tv-programma’s, gebaseerd op een origineel Nederlands format dat naar tal van andere landen is geëxporteerd.”

Bovendien is de jury van mening dat Hofman heeft laten zien welke potentie onafhankelijke journalistiek heeft buiten de traditionele mediakanalen om. „Niet eerder werd een onthulling van dit kaliber onder de vlag van de publieke omroep (BNNVARA) op een YouTube-kanaal uitgezonden. De uitzending BOOS This is the Voice werd binnen de kortste keren meer dan tien miljoen keer bekeken; en trok zo een onwaarschijnlijk groot publiek.”

Televizier-Ster

De jury roemt het maatschappelijk belang van de uitzending. Erna nam het aantal meldingen bij Mores, meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag, enorm toe. „Het zou zo maar kunnen dat de Volkskrant-productie over de ’burn-outfabriek’ van Matthijs van Nieuwkerk, een andere journalistieke topproductie van 2022, nooit gemaakt had kunnen worden zonder het grondwerk dat Hofman met BOOS This Is The Voice heeft verricht”, aldus de jury.

In oktober won BOOS ook al de Televizier-Ster Impact voor de aflevering over The Voice. Hofman kreeg ook nog de Televier-Ster voor beste presentator. En in maart vorig jaar stond hij bovenaan de Media100, de jaarlijkse lijst van de honderd meest invloedrijke mensen in de Nederlandse media.

Hofman krijgt op donderdag 23 februari in de Centrale Bibliotheek van Den Haag een beeldje dat hoort bij de Villamedia-titel, gemaakt door de Haagse kunstenaar Loek Bos. Villamedia kiest sinds 2006 jaarlijks de Journalist van het Jaar. Eerdere jaren wonnen onder anderen Maarten Keulemans, Geertjan Lassche, Bas Haan en Pieter Klein en Jan Kleinnijenhuis.