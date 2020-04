Robbie Williams: ’Ik wil weer optreden met Take That’

In gesprek met talkSPORT laat Robbie Williams weten dat de boyband weer bij elkaar zal komen. „Dat heb ik net bedacht”, stelt hij. Maar, snel zal het niet gebeuren. Wat hem betreft laat de reünie nog zeker vijf jaar op zich wachten.

„Ik ben nu 46. Als ik nog 30 goede jaren in het vak heb, heb ik nog tijd voor twaalf of dertien projecten. Zal een daarvan Take That zijn? Ik weet het niet... Maar ik zal een gok wagen en ’ja’ zeggen”, vertelt hij. „Maar ik heb zoveel ideeën en zoveel dingen die ik wil doen dat ik al weet wat ik de komende vijf jaar doe en daar zit Take That niet bij”, vervolgt hij. „Maar ja, ik wil wel weer optreden met Take That.”

Robbie Williams zat van 1990 tot en met 1995 bij de immens populaire boyband, waarna hij zich op zijn solocarrière stortte. In 2010 voegde hij zich bij de band om het het album Progress op te nemen, maar wederom hield de samenwerking geen stand. Sindsdien heeft Robbie nooit meer opgetreden met Take That.