Kanye West presidentskandidaat dankzij God

Naar eigen zeggen ontstond het plan om in de presidentsrace te stappen toen hij onder de douche stond. „Toen ik er voor het eerst over nadacht, moest ik lachen en kwam er een gevoel van vreugde in mijn lichaam en ziel. Ik voelde die energie, ik voelde die geest.”

De echtgenoot van Kim Kardashian zegt dat niet iedereen in zijn nabije omgeving het eens was met zijn plan om op te gaan voor president. Zelf werd de rapper geïnspireerd door de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in 2016. „Toen ik Trump zag winnen besefte ik dat je ook kon winnen als je van buiten de politiek komt”, zei West.

De artiest gooide uiteindelijk de handdoek in de ring en ging niet door als kandidaat. Eerder dit weekend zei de artiest na te denken over het gouverneurschap.