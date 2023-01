Het Perfecte Plaatje strikt Eloise van Oranje voor reiseditie

Eloise van Oranje is één van de acht deelnemers in het tweede seizoen van Het perfecte plaatje op reis, de zonnige variant van de reguliere fotowedstrijd die zich buiten de grens afspeelt.

Deelnemers

Naast de gravin zijn ook zanger Rob Dekay, actrice Tatum Dagelet, YouTube-ster Wildebras, zangeres Numidia el Morabet en presentatoren Rick Brandsteder, Leonie ter Braak en Jaap Jongbloed van de partij.

De aankomende reeks van Het perfecte plaatje op reis speelt zich af in Zuid-Afrika. Naast presentator Tijl Beckand is ook jurylid William Rutten van de partij. De verwachting ks dat, net als in de eerste reeks, lokale fotografen hun opwachting maken als gastjurylid.

Maurice Lede

Het eerste seizoen van Het perfecte plaatje op reis vond afgelopen zomer plaats in Argentinië. Presentator Maurice Lede kwam als winnaar uit de bus en had onlangs zijn eigen foto-expositie in Museum Hilversum.

Het perfecte plaatje op reis wordt komend voorjaar verwacht op Videoland.